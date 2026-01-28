Menu Rechercher
Maitland-Niles ferme la porte à un départ de l’OL

Ainsley Maitland-Niles @Maxppp

Ainsley Maitland-Niles est un indispensable de l’OL. Il a déjà disputé 27 matchs cette saison toutes compétitions confondues pour 2 buts et 3 passes décisives. Véritable cadre de Paulo Fonseca, l’Anglais n’a manqué qu’une seule rencontre pour suspension depuis le début de cet exercice.

Sous contrat jusqu’en 2027, le joueur de 28 ans ne pense pas encore à la suite, lui dont le nom a parfois été cité pour un départ, notamment l’été dernier quand l’OL avait besoin de renflouer ses caisses. «Je voudrais rester ici, je suis heureux ici. Je suis 100% concentré sur le prochain match et pas du tout sur les transferts. Je veux juste travailler autant que je peux pour l’équipe.»

