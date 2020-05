Mercato : l'OM surveille de très près Glen Kamara

C'est dans un contexte bien particulier que l'Olympique de Marseille prépare son retour en Ligue des champions. Deuxième de Ligue 1, le club phocéen doit composer avec une situation économique préoccupante. Celle-ci génère d'ailleurs les remontrances du fair-play financier depuis plusieurs semaines. En parallèle, cette qualification pour la plus prestigieuse des compétitions européennes renforce encore un peu plus l'influence d'André Villas-Boas. Le technicien portugais fut l'un des grands artisans du renouveau marseillais cette saison, et son apport dans l'excellente santé sportive de l'OM ne souffre d'aucune contestation.

Conscient qu'il se trouve en position de force, l'intéressé a récemment pris soin d'adresser des messages sans équivoque à sa direction. En clair, Marseille devra avoir les moyens de ses ambitions sur la scène continentale la saison prochaine sous peine de provoquer le courroux de son entraîneur... Ces derniers jours, le directeur sportif olympien Andoni Zubizarreta a intensifié ses prospections pour préparer le mercato estival.

Glen Kamara aurait tapé dans l’œil des dirigeants marseillais

Si la piste menant à Jimmy Cabot (Lorient) reste d'actualité, « Zubi » songe à attirer le jeune sud-coréen du Valence CF Lee Kang-In dans ses filets. Outre l'Espagne, l'homme fort du sportif phocéen surveillerait également avec attention un joueur en Ecosse : Glen Kamara (24 ans). Selon les informations de France Football, l'Olympique de Marseille aurait supervisé à plusieurs reprises le milieu de terrain des Glasgow Rangers cette saison.

International finlandais, l'intéressé a crevé l'écran aux Rangers et constitue un élément indispensable au sein du onze façonné par Steven Gerrard. Débarqué en janvier dernier en provenance du Dundee FC, Kamara a disputé dix-neuf matchs de championnat avec les Rangers. Son gros volume de jeu au milieu et sa qualité dans les transmissions auraient achevé de convaincre l'état-major marseillais. Il faut dire qu'à plusieurs reprises cette saison, André Villas-Boas avait opté pour la solution Boubacar Kamara dans l'entrejeu. Un choix payant tant le jeune olympien avait rayonné. Mais il faut croire que l'OM souhaite enrôler un spécialiste du poste pour la saison prochaine. Les pensionnaires de l'Orange Vélodrome devront appréhender au mieux la concurrence de Brighton, Aston Villa et Arsenal dans ce dossier. L'OM parviendra-t-il à tirer son épingle du jeu pour Glen Kamara ? Réponse dans les prochaines semaines...