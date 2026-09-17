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UEFA Europa League

OM : Benatia commente le mercato estival sans recrue

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Medhi Benatia, le directeur sportif de l'OM @Maxppp
Besiktas 4-1 Marseille

C’est un petit événement sur Canal+, puisque Medhi Benatia est présent sur le plateau de la Ligue Europa pour analyser la prestation de l’OM, dont il est l’ex-directeur sportif, face à Besiktas. Et forcément, il a été interrogé sur le délicat mercato olympien, achevé sans la moindre recrue.

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« Je pense qu’au départ, le coach s’est exprimé là-dessus, il avait prévu beaucoup de changements. Il espérait recruter. Du fait des ventes tardives, il n’a pas pu se renforcer et c’est ça qui a posé un souci. Heureusement qu’ils ont gardé des joueurs comme Paixao. Je ne pense pas qu’il s’attendait à perdre autant de joueurs sans se renforcer », a ainsi commenté Benatia.

Pub. le - MAJ le
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