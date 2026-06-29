Pays-Bas - Maroc : les compositions officielles
Ce mardi, les seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 se poursuivent. On a le droit à un sacré choc entre les Pays-Bas et le Maroc. Les Oranjes s’articulent dans un 3-4-3 avec Bart Verbruggen dans les cages derrière Jan-Paul van Hecke, Virgil van Dijk et Nathan Aké. Le milieu de terrain est assuré par Ryan Gravenberch et Frenkie de Jong tandis que Denzel Dumfries et Micky van de Ven assurent les rôles de pistons. Devant, Brian Brobbey est en pointe avec Crysencio Summerville et Cody Gakpo dans les couloirs.
De leur côté, les Lions de l’Atlas s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Yassine Bounou qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad et Noussair Mazraoui en défense. Ayyoub Bouaddi et Neil El Aynaoui composent l’entrejeu avec Azzedine Ounahi un cran plus haut. En attaque, Ismaël Saibari est soutenu par Brahim Diaz et Bilal El Khannouss.
Les compositions
Pays-Bas :
Maroc :
Le programme TV des matches à venir
Mardi 30 juin
- Côte d’Ivoire - Norvège (19h) sur beIN Sport 1 et M6
- France - Suède (23h) sur beIN Sport 1 et M6
Mercredi 1er juillet
- Mexique - Équateur (3h) sur beIN Sport 1
- Angleterre - République Démocratique du Congo (18h) sur beIN Sport 1 et M6
- Belgique - Sénégal (22h) sur beIN Sport 1
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