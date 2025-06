PSG - Inter Miami : les compositions officielles

Une affiche passionnante ! Le PSG affronte l’Inter Miami de Lionel Messi en huitième de finale de la Coupe du monde des clubs, ce dimanche à 18h au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta. Les Parisiens s’organisent en 4-3-3 avec Donnarumma aux cages. Hakimi, Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes composent la défense parisienne. Neves, Vitinha et Ruiz occupent l’entrejeu. Doué sera soutenu en attaque par Barcola et Kvaratskhelia.

Les Hérons s’articulent en 4-4-2 avec Ustari aux buts. La défense est composée de Weigandt, Falcon, Allen et Alba. Allende, Segovia, Redondo et Busquets occupent le milieu de terrain. En attaque, on retrouve Suarez et Messi.

Les compositions :

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doué, Barcola, Kvaratskhelia

Inter Miami : Ustari - Weigandt, Falcon, Allen, Alba - Allende, Busquets, Redondo, Segovia - Suarez, Messi

Suivez le match PSG - Inter Miami en exclusivité sur DAZN.