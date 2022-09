Atlético : Álvaro Morata a bien été approché par le Barça

Alors que la sélection espagnole s'est réunie pour disputer ses deux dernières journées de Ligue des Nations, face à la Suisse puis au Portugal, Álvaro Morata, l'attaquant de l'Atlético de Madrid, s'est livré au jeu de l'interview pour le quotidien AS. Et parmi les questions posées à celui qui pourrait honorer ses 57e et 58 sélections avec la Roja, celle concernant un possible transfert au FC Barcelone est revenue sur le tapis. Et, en toute franchise, l'ancien Juventino a répondu.

« L'hiver dernier, j'ai eu quatre ou cinq très bonnes occasions. Mais Allegri a été clair : "Tu ne bouges pas d'ici, je veux que tu joues avec Vlahovic". C'était un effort pour moi de jouer à gauche » a-t-il expliqué, laissant sous-entendre que son transfert avait donc été rendu impossible par la volonté de son entraîneur italien. Aujourd'hui revenu à Madrid, Morata a déclaré souhaiter terminer sa carrière sous les couleurs des Colchoneros.