OL : Paulo Fonseca en remet une couche sur sa suspension

Interrogé quelques minutes après la victoire de l’OL contre le FCSB (3-1) dans le cadre des 8es de finale aller de la Ligue Europa, Paulo Fonseca a logiquement affiché sa satisfaction. Une nouvelle fois questionné sur sa suspension, le technicien rhodanien a cependant tenu à en remettre une couche sur cette décision. «Nous avons la possibilité de faire des recours. J’ai le soutien de mes dirigeants. Je veux seulement dire une chose : j’ai neuf mois de suspension pour une situation pour laquelle je me suis excusé», a tout d’abord lancé le technicien portugais.

Et d’ajouter : «je vois ce cirque médiatique qui continue à dire que j’ai fait une agression. Il y a les images. Je n’ai pas touché l’arbitre. J’ai agressé verbalement l’arbitre. Mais jamais je n’ai fait d’agression physique, je n’avais pas l’intention non plus de le faire. Les personnes qui ont décidé de cette sanction ont pensé à la situation générale du foot français. Je suis la personne qui doit payer. J’ai vu ce qui est arrivé en France. Les sanctions étaient différentes. Ce n’est pas juste». Voilà qui est dit !