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Ligue 1

Tom Louchet va quitter Nice

Par Maxime Barbaud
Tom Louchet, le milieu de terrain de Nice @Maxppp

À un an de la fin de son contrat, l’avenir de Tom Louchet risquait bel et bien de s’écrire ailleurs qu’à Nice. Le milieu de terrain polyvalent va prendre la direction du PAOK Salonique selon les informations de L’Equipe.

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Le Gym et le club grec sont en passe de trouver un accord autour d’un transfert à 2 M€. Formé en partie chez les Aiglons où il est arrivé en 2019 en provenance de Manosque, le joueur de 23 ans va connaître sa première expérience à l’étranger.

Pub. le - MAJ le
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