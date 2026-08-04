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Real Madrid : les négociations reprennent pour Yan Diomandé

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Yan Diomandé @Maxppp

Ciblé par le Real Madrid, Yan Diomandé (19 ans) est toujours un joueur du RB Leipzig, qui espère boucler sa vente pour 130 M€. Mais plusieurs obstacles séparent l’Ivoirien, dont l’entourage bataille en coulisses. Ce mardi, Sky Germany donne des nouvelles de ce dossier.

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Ainsi, la publication allemande révèle que de nouvelles négociations vont avoir lieu ce mardi entre les deux clubs au sujet de son transfert. L’idée est de trouver au plus vite un accord et que le joueur puisse s’envoler afin de passer sa visite médicale et signer son contrat.

Pub. le - MAJ le
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