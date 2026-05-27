Rennes : Jérémy Jacquet évoque son fabuleux transfert à Liverpool

Dans quelques mois, Jérémy Jacquet quittera l’Hexagone. En effet, le joueur du Stade Rennais partira à Liverpool cet été, après l’opération de rêve effectuée par les Reds en février dernier (70 millions d’euros). Récemment interrogé par Ouest France, le défenseur a donc pris le temps d’évoquer son choix, détaillant les premières rumeurs qui circulaient. « Honnêtement, il y a eu pas mal de choses fausses qui ont été dites (rires) ! On se disait avec mon frère : « Mais ça vient d’où ? Mais je n’ai jamais dit ça ! » C’était la première fois que je voyais mon nom associé sur les réseaux comme ça… Mais bon, cela signifie que les clubs sont intéressés par ton profil » a indiqué le natif de Bondy au journal.

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Désireux de prendre son envol, celui-ci a fait vite avant de prendre une décision. « Je ne vais pas dire que cela s’est fait vite, parce que j’ai pris mon temps pour cette grosse étape. Mais je me suis vite vu à Liverpool. J’ai entendu dire qu’ils sont arrivés au dernier moment, mais ce n’est pas vrai. Je parlais avec eux depuis bien longtemps. Il y avait d’autres clubs aussi comme Manchester United. Ça ne s’est pas fait en une semaine » a insisté le Breton. Pleinement concentré sur ce défi, Jacquet a aussi expliqué que l’histoire du club avait énormément pesé dans son choix.