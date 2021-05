Bordeaux : Jean-Louis Gasset se verrait bien continuer encore une saison

Au terme d’une saison mouvementée et très difficile, Bordeaux a finalement réussi à assurer son maintien à la dernière journée. Entre les résultats catastrophiques et le désengagement de l’actionnaire King Street, les Girondins n’ont pas été épargnés et surtout pas Jean-Louis Gasset. Alors qu’il lui reste encore un an de contrat, le coach de 67 ans avait plus d’une fois sous-entendu qu’il ne resterait pas à l’issue de la saison. Mais la donne a visiblement changé.

En conférence de presse d’après-match, l’ancien adjoint de Laurent Blanc est revenu sur son avenir. Alors qu’il ne se voyait plus vraiment à Bordeaux la saison prochaine, il y a encore quelques mois, Jean-Louis Gasset ne serait plus vraiment contre rester, sous certaines conditions. « Mon souhait pour la saison prochaine ? Déjà, me reposer, car je suis fatigué. Mais je ne sais faire que ça dans ma vie (ndlr : entraîner). Si tout est réuni… Il me reste un an de contrat. Mais je sais que les choses sont compliquées. Il va y avoir de la paperasse comme on dit. Si tout le monde est sur les mêmes planètes, pourquoi pas… », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Sud-Ouest.