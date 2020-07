Real Madrid : les confidences de Karim Benzema

Assez rare dans les médias, Karim Benzema a monté sa propre chaîne YouTube pour maîtriser sa communication. Cela permet notamment à ses fans de le suivre dans des moments plus intimes ou d'observer sa préparation physique. L'attaquant français, âgé de 32 ans, s'est cette fois prêté au jeu des questions-réponses, aussi bien sur sa vie privé que sur le domaine sportif. C'est évidemment la deuxième partie qui nous intéresse, surtout après la saison exceptionnelle qu'il a réalisée avec le Real Madrid, avec un titre de champion et 21 buts inscrits en Liga.

La suite après cette publicité

Ses performances régulières et son impact sur le titre du Real Madrid l'avaient placé en bonne place pour l'obtention du Ballon d'Or, avant que l'édition 2020 de ce dernier soit finalement annulée. Une déception pour l'ancien Lyonnais, qui n'a jamais caché son penchant pour cette distinction individuelle. À la question de savoir s'il y pensait, il a répondu : « bien sûr, tout le temps, depuis mon enfance, mais ce n'est pas quelque chose qui me rend fou tous les jours. Le terme Ballon d'Or est toujours là quand on est footballeur professionnel et quand on est compétitif ».

Benzema n'a que le Real Madrid en tête

Puis il lui a été demandé ses préférences. Son onze préféré ? « Celui du Real Madrid ». Le défenseur le plus fort qu'il ait affronté ? « Il n'y en a pas un, il y en a deux. Je les affronte à chaque séance d'entraînement, c'est Ramos et Varane ». Les meilleurs joueurs avec lesquels il ait joué ? « C'est compliqué. J'ai joué avec des joueurs comme Cristiano, Kaká, Raúl, maintenant Ramos ... Je ne peux pas en choisir un. » Vous l'aurez compris, Karim Benzema est très corporate.

Mais il n'occulte pas d'autres sujets. A l'éternelle question « échangerais-tu tes Ligues des Champions contre une Coupe du Monde », il répond : « non, jamais de la vie ». Interrogé sur l'identité des 5 meilleurs dribbleurs actuels selon lui, Benzema lâche : « Neymar, et... on va arrêter à Neymar ». Le seul joueur non madrilène évoqué par le Français.