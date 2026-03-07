L’AC Milan va jouer un Derby della Madonnina aux mille enjeux

Le Derby della Madonnina de dimanche soir s’annonce comme l’un des rendez-vous les plus décisifs de la saison en Serie A. Sur la pelouse du mythique San Siro, l’AC Milan et l’Inter Milan se retrouvent pour un choc qui dépasse largement la simple rivalité municipale. L’enjeu est immense pour des Nerazzurri qui pourraient faire un pas décisif vers le Scudetto, tandis que les Rossoneri, actuellement 2es du championnat italien, espèrent relancer totalement la course au titre. Dans un stade annoncé à guichets fermés, plus de 75 000 spectateurs devraient assister à cette confrontation, qui pourrait générer près de 9 millions d’euros de recettes de billetterie, un record historique pour un match de championnat italien. L’attente populaire est donc à la hauteur de l’importance sportive du moment, et ce derby n’est pas seulement un symbole identitaire pour la ville de Milan, puisqu’il est aussi devenu un véritable baromètre de la saison.

Au classement, la dynamique renforce encore la tension autour de cette affiche. L’Inter arrive avec la pression du leader qui veut conclure le travail, alors que l’AC Milan, solidement installé à la deuxième place, nourrit l’espoir de réduire l’écart et de maintenir le suspense dans la dernière ligne droite du championnat. Dans ce contexte, chaque détail peut faire basculer la saison. Une victoire rossonera relancerait en partie la lutte pour le titre et redonnerait un élan considérable à l’équipe. À l’inverse, un succès nerazzurro pourrait pratiquement sceller la hiérarchie au sommet de la Serie A. Cette configuration rappelle certaines confrontations historiques entre les deux clubs, lorsque le derby devenait presque une finale anticipée pour le Scudetto. Dimanche, la dimension sportive s’ajoute donc à l’intensité émotionnelle d’un affrontement qui structure depuis toujours l’identité du football milanais.

Gerry Cardinale joue gros

Mais ce derby a aussi une portée particulière pour l’AC Milan en interne. Le propriétaire du club et homme d’affaires américain, Gerry Cardinale, fondateur du fonds Red Bird, fera son retour à San Siro pour assister à un match du Milan en direct pour la première fois depuis près de deux ans. Sa dernière présence lors d’un derby remontait à une soirée traumatisante pour les supporters rossoneri, lorsque l’Inter avait célébré son titre chez son rival. Depuis, le dirigeant américain s’était montré discret dans les tribunes, préférant gérer le club à distance selon un modèle de gouvernance très américain. Son retour intervient donc à un moment symbolique où le Milan est redevenu compétitif sous Massimiliano Allegri, l’environnement autour du club s’est apaisé et le projet sportif semble avoir retrouvé une certaine stabilité.

Ces dernières semaines, la présence de Gerry Cardinale à Milan s’est d’ailleurs intensifiée. L’Américain a multiplié les visites à Milanello pour rencontrer les dirigeants et afficher son soutien à l’entraîneur Massimiliano Allegri, au cœur de plusieurs rumeurs étonnantes de départ à la fin de saison. Le message envoyé au vestiaire est clair avec une direction qui croit au travail effectué et qui veut accompagner l’équipe dans cette phase cruciale de la saison. Cardinale s’appuie toujours sur une structure dirigeante forte, incarnée notamment par le président et directeur général Giorgio Furlani et le conseiller stratégique Zlatan Ibrahimović, bien que le Suédois reste de plus en plus discret en interne. Dans l’esprit du propriétaire, l’actionnaire définit la vision et la stratégie globale tandis que la gestion quotidienne repose sur des dirigeants en qui il place sa confiance. Le derby devient ainsi un moment de visibilité pour cette gouvernance, mais aussi un symbole du rapprochement entre la propriété américaine et l’écosystème milanais.

Au-delà du terrain, l’AC Milan se trouve en effet au cœur d’un projet beaucoup plus large. Gerry Cardinale multiplie les initiatives pour renforcer la dimension internationale du club avec un développement commercial, une expansion médiatique et des projets d’infrastructures quasi inédites en Italie. Le nouveau stade prévu à côté de San Siro, conçu notamment avec le cabinet de l’architecte Norman Foster, doit incarner cette nouvelle ère, avec une enceinte moderne d’environ 72 000 places qui remplacerait l’actuel stade à l’horizon 2031. Parallèlement, Red Bird s’intéresse au projet de ligue NBA Europe, avec l’idée de créer une franchise de basketball associée à la marque AC Milan. Cette ambition illustre la vision globale de Cardinale de faire du club lombard non seulement une puissance sportive, mais aussi une plateforme internationale de sport et de divertissement. Dimanche soir, au moment où le ballon roulera sur la mythique pelouse de San Siro dans le derby, c’est donc tout un projet stratégique qui observera le pré avec attention.