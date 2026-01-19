CAN 2025 : la très belle initiative pour l’Afrique derrière la finale chaotique

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 s’est achevée dans un climat de tension extrême, marqué par une finale Sénégal-Maroc totalement chaotique, entre décisions arbitrales controversées, interruptions de jeu, envahissements de terrain et scènes inédites dans l’histoire de la compétition. Un épilogue mouvementé qui a largement éclipsé l’aspect sportif et suscité de nombreuses polémiques à travers le continent et au-delà. Pourtant, en marge de ces drames et de cette fin de tournoi sous haute tension, une initiative forte et porteuse d’espoir s’est tenue à Rabat, rappelant que le football peut aussi être un puissant levier de transformation sociale.

À la veille de la finale, Speak Up Africa a lancé officiellement « Speak Up Africa en Action », une nouvelle plateforme panafricaine de « sport pour la santé », mobilisant dirigeants du football, responsables politiques, athlètes et acteurs de la société civile pour accélérer l’éradication de la polio et l’élimination du paludisme. À travers des campagnes comme Kick Out Polio et le Zéro Palu Football Club, l’organisation a démontré comment l’influence du football peut dépasser les polémiques du terrain pour générer un engagement politique durable et un impact concret au sein des communautés. Une initiative saluée par de grandes figures du football africain et mondial, qui rappelle qu’au-delà des controverses, cette CAN aura aussi été le théâtre d’un message fort à savoir que le sport est capable de rassembler, de protéger et de sauver des vies.