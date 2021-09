Premier League : les joueurs brésiliens finalement autorisés à jouer !

La suite après cette publicité

Les relations entre les clubs anglais et la FIFA s'étaient sensiblement refroidies ces dernières heures. En cause, la sanction infligée par l'instance internationale à plusieurs écuries européennes pour leur comportement durant la trêve internationale. Ainsi, Fred (Manchester United), Thiago Silva (Chelsea), Ederson et Gabriel Jesus (Manchester City), Roberto Firmino, Alisson et Fabinho (Liverpool), ainsi que Raphinha (Leeds) ne pouvaient évoluer avec leur club respectif ce week-end.

Pour rappel, ces joueurs n'avaient pas été libérés pour défendre les couleurs de la sélection brésilienne lors des matchs qualificatifs au Mondial 2022, afin d'éviter une période de quarantaine imposée par l'Angleterre. Extrêmement soucieux de cette sanction, Jürgen Klopp avait exprimé son désarroi face à cette décision.

La FIFA renonce à sa sanction

« Je ne sais pas ce qui va se passer. C'est une situation vraiment difficile et délicate pour tous les clubs, et les joueurs en particulier. Il ne faut pas oublier que les joueurs voulaient jouer ces matchs, les clubs voulaient laisser partir les joueurs, mais ce n'était pas possible, » avait ainsi confié le manager de Liverpool sur RMC Sport. Mais ce samedi, la fédération brésilienne de football et la FIFA auraient effectué un rétropédalage !

Selon les informations de Sky Sports, ces dernières auraient ainsi décidé de renoncer à une telle sanction qui pénalisait fortement les clubs. Dans leur sillage, les fédérations du Chili, du Mexique et du Paraguay se seraient également ravisées. Un soulagement pour les clubs anglais notamment à commencer par Liverpool et Leeds qui s'affrontent ce samedi à 17h30 pour le compte de la 4ème journée de Premier League...