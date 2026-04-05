Nantes se prépare déjà pour la Ligue 2 !

On peut le dire : ça sent très mauvais pour le FC Nantes. Les Canaris sont actuellement dix-septièmes au classement de la Ligue 1, à cinq points du barragiste Auxerre, et à dix points de Nice, premier non relégable. Autant dire que ce duel face à Metz - seule équipe qui fait pire cette saison - s’annonce déjà plus que décisif… Un peu plus de dix ans après son retour dans l’élite pour la saison 2013/2014, le FC Nantes risque très gros.

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Et comme l’indique le média L’Equipe, en interne, on se prépare déjà au pire. La direction du club sait qu’une descente en Ligue 2 aurait des conséquences terribles sur le plan financier, même s’il y a une aide à la relégation qui compenserait un peu. Et les revenus liés à la billetterie chuteraient aussi, tout comme les différents contrats de sponsoring qui seraient automatiquement revus à la baisse.

Deux grosses ventes à prévoir

Le journal indique que le FC Nantes est donc préparé. Il y a au total 10 joueurs en fin de contrat ou en prêt qui seraient donc libérés, dont certains gros salaires comme Anthony Lopes ou Francis Coquelin, tout comme le club pourrait encaisser de beaux chèques en vendant Tylel Tati ainsi que Matthis Abline, régulièrement convoités par des écuries plus huppées. Comme révélé par nos soins cet hiver, le Bayern Munich fait partie des clubs intéressés par Tati, qui vient de prolonger son contrat.

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Les décideurs ont également le droit de diminuer le salaire des joueurs de 20% en cas de relégation. Mieux encore, dans les contrats des joueurs, figurent déjà des salaires de Ligue 2 pré-établis. Et certains joueurs verraient leurs émoluments être divisés par cinq, toujours selon L’Equipe. Autant dire que si une relégation serait un désastre sur le plan sportif et institutionnel, la casse serait au moins limitée sur le plan financier…