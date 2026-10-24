Premier League : Tottenham dompte Chelsea et lance enfin sa saison

Tottenham tient enfin son match référence. Après un début de saison particulièrement compliqué, les Spurs de Roberto De Zerbi se déplaçaient ce samedi à Stamford Bridge avec l’ambition de confirmer leur premier succès de la saison en Premier League, obtenu lors de la précédente journée face à Coventry (3-1). Mais la tâche s’annonçait particulièrement délicate face à Chelsea, quatrième avant la rencontre et vainqueur des six derniers derbys londoniens entre les deux formations en championnat. Privés de João Pedro, les Blues de Xabi Alonso alignaient Rogers en pointe avec Quenda, Neto et Palmer derrière lui tandis que De Zerbi décidait de titulariser Mathys Tel sur le côté gauche de son attaque. Un choix payant dans l’animation offensive des visiteurs, qui ont rapidement affiché un visage bien plus séduisant que lors de leurs précédentes sorties.

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Car contrairement aux attentes, Tottenham a pris les commandes du jeu dès les premières minutes. Les Spurs ont multiplié les séquences de possession et les mouvements collectifs, avec un James Maddison particulièrement inspiré entre les lignes. Mohammed Kudus a d’abord tenté sa chance sans trouver le cadre, avant que Chelsea ne réponde par Cole Palmer, dont la frappe a été brillamment repoussée par Antonín Kinský (15e). Mais la plus grosse occasion du premier acte est revenue à Omar Marmoush. Parfaitement servi en retrait par Andrew Robertson après une combinaison avec Mathys Tel, l’attaquant égyptien a manqué son face-à-face en tirant directement sur Mike Penders (30e). Très remuant, Tel a également posé des problèmes à Acheampong sur son côté, participant activement à la domination des Spurs. Malgré plusieurs situations intéressantes, les deux équipes regagnaient les vestiaires sur un score nul et vierge.

Roberto De Zerbi peut souffler

Au retour des vestiaires, Tottenham a continué d’afficher de belles intentions, malgré la sortie sur blessure de James Maddison, remplacé par Conor Gallagher. Chelsea a tenté de reprendre le contrôle des débats, mais les visiteurs ont conservé une vraie solidité collective tout en continuant à se projeter vers l’avant. Et les efforts des hommes de Roberto De Zerbi ont finalement été récompensés à la 77e minute. Sur un corner frappé par Mateus Fernandes, Mike Penders a complètement manqué son intervention aérienne sous la pression de Jan Paul van Hecke, envoyant lui-même le ballon dans ses filets (0-1). Un énorme coup dur pour les Blues, dont la soirée a encore basculé trois minutes plus tard avec l’expulsion de Cole Palmer. Déjà averti en première période, l’international anglais a écopé d’un second carton jaune après une semelle sur Conor Gallagher (80e), laissant ses partenaires à dix pour les dernières minutes.

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En supériorité numérique, Tottenham a alors cherché à faire le break. Gallagher s’est notamment procuré une belle occasion, repoussée par Penders, avant que Sandro Tonali n’expédie sa reprise au-dessus (85e). Mathys Tel a également continué de provoquer sur son aile avant d’être récompensé. Sur un rush solitaire, il venait offrir le deuxième but aux siens. Solides jusqu’au bout, les Spurs ont préservé leur avantage pour s’imposer à Stamford Bridge (0-2) et mettre fin à une série de six défaites consécutives face à leur rival londonien en championnat. Un succès capital qui permet à Tottenham, seizième avant cette huitième journée, de sortir de la zone rouge et de prendre ses distances avec les dernières places. À l’inverse, Chelsea laisse filer de précieux points dans la course aux premières places. Surtout, Roberto De Zerbi a enfin vu son équipe conjuguer maîtrise collective, qualité de jeu et efficacité défensive. De quoi envisager la suite de la saison avec davantage d’optimisme.