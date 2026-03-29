EdF : les craintes de Didier Deschamps sur l’attaque à 4

Bien des sélectionneurs rêveraient d’avoir un casse-tête digne de celui auquel Didier Deschamps fait face avant chaque composition d’équipe. Face au Brésil jeudi (1-2), DD avait opté pour un quatuor offensif composé de Mbappé, Dembélé, Olise et Ekitike, laissant en conséquence Désiré Doué et Rayan Cherki sur le banc. Un cocktail de talents qui a porté ses fruits, les quatre titulaires ayant été impliqués sur les deux buts français. Sur Téléfoot ce dimanche, Deschamps a réaffirmé sa volonté de créer de l’incertitude chez l’adversaire, mais il a aussi rappelé à quel point cette formule pouvait être contre-productive si les joueurs ne respectaient pas le cadre défini.

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« Dembélé et Mbappé ? Ils n’ont pas joué beaucoup ensemble ces derniers temps, Ousmane n’était pas là, Kylian était là, je n’ai pas d’inquiétude sur leur relation. Mais je ne veux pas associer que les deux, c’est le quatuor bien évidemment. Malheureusement, le dernier match était il y a quatre mois (en novembre), il y a peu de temps pour répéter, les entraînements sont réduits, mais les relations et affinités techniques y sont. Après, ce sont des ajustements. Il faut avoir une bonne efficacité et le bon équilibre, on a par moments été un peu limite, mais je ne vais pas renoncer au fait d’être plus dangereux pour l’adversaire. On a la capacité de poser des difficultés supplémentaires à l’adversaire. Mais il ne faut pas qu’on retrouve trois joueurs dans une zone, et personne dans une autre, on veut être moins prévisible et lisible. »