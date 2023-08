Dimitri Payet débarque dans le club brésilien de Vasco da Gama !

La suite après cette publicité

«On a eu une discussion bien avant la reprise de l’entraînement et Pablo Longoria a fait part d’une honnêteté. Ce n’est pas simple à digérer, mais je pense que ça a le mérite d’être honnête. Ce n’est pas ce qui était prévu de mon côté», confiait avec émotion le Réunionnais en conférence de presse, pour annoncer son départ de l’Olympique de Marseille. Mais Dimitri Payet n’en avait pas fini avec le football et, un peu moins d’un mois après son départ, il était à la recherche d’un point de chute.

«Je sors d’une saison très difficile avec peu de temps de jeu. J’ai envie de jouer, de retrouver du plaisir sur le terrain, tout simplement», ajoutait Payet lors de son départ de l’OM. Courtisé en France, ainsi qu’en Europe, le milieu offensif de 36 ans n’a pas souhaité continuer sa carrière là-bas et a préféré rejoindre une destination plus exotique. Alors que les États-Unis et l’Arabie saoudite étaient à la mode cet été, l’international français s’est dirigé vers une destination peu commode.

Un nouveau challenge Dimitri Payet

Le club brésilien de Vasco da Gama vient ainsi d’annoncer l’arrivée de Dimitri Payet, à travers son communiqué. «Dimitri Payet est le nouveau renfort du Vasco da Gama», peut-on lire sur le compte Twitter officiel du club carioca. Pour rappel, le Réunionnais s’est engagé pour deux saisons.

Dimitri Payet va donc s’offrir un nouveau challenge. Vasco da Gama est en difficulté et pointe à l’avant-dernière place du championnat brésilien, après 18 journées. En conférence de presse, le directeur sportif du club brésilien, Paulo Bracks, a confirmé qu’il voulait faire venir un «grand numéro 10», poste recherché depuis plusieurs mois, pour redresser l’équipe, où de très grands noms sont passés tels que Juninho, Sonny Anderson ou encore Philippe Coutinho.