Ligue 2 : Paris et Sochaux toujours présents, Nancy et Dijon coulent

Alors que le Paris FC restait sur un match nul contre Auxerre (1-1), les Franciliens devaient s'imposer pour tenir tête à Toulouse, toujours leader de Ligue 2. En déplacement à Quevilly-Rouen, les hommes de Thierry Laurey se sont imposés dans la douleur avec un but de Guilavogui en fin de rencontre (1-0). Avec un match de retard, le PFC est deuxième, à trois points du TFC. Même chose pour Sochaux, qui reste troisième à la différence de buts après son succès contre Grenoble (1-0), à deux points de la zone de relégation.

Dans le bas de tableau, Dunkerque a accroché le nul en fin de match à Rodez (2-2) et évite une cinquième défaite consécutive. Toujours en crise, Dijon a concédé une deuxième défaite de suite à Pau (2-0) et reste à la 19e place avec un seul point pris. Enfin, Nancy est lanterne rouge après avoir encaissé une gifle à domicile, contre Auxerre. Jubal (6e), Ndom (30e) et Charbonnier (63e, 78e) sont les buteurs auxerrois.

Les résultats du multiplex de 19h

Bastia 0-0 Le Havre

Guingamp 1-1 Ajaccio : Ba (70e) / Gonzalez (39e)

Nancy 1-4 Auxerre : Bondo (83e) / Jubal (6e), Ndom (30e), Charbonnier (63e, 78e)

Niort 0-0 Amiens

Pau 2-0 Dijon : Assifuah (45e), Essende (82e)

QRM 0-1 Paris FC : Guilavogui (77e)

Rodez 2-2 Dunkerque : Depres (58e), Buades (80e) / Bruneel (23e), Rocheteau (67e)

Sochaux 1-0 Grenoble : Weissbeck (43e)

Le classement de la Ligue 2 pour la 6ème journée