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Mercato : Bernardo Silva a changé d’avis !

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Bernardo Silva @Maxppp

Coup de théâtre ou simple volonté d’attendre la fin officielle de son contrat avec Manchester City ? Alors qu’il avait déclaré vouloir régler son avenir avant le début de la Coupe du Monde 2026 et qu’un accord total avec le FC Barcelone a été annoncé, Bernardo Silva (31 ans) a finalement changé d’avis. Le Portugais prendra sa décision après le tournoi.

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« Bernardo décidera (de son avenir) après la Coupe du Monde », a confié son célèbre agent, Jorge Mendes, au spécialiste italien du mercato Fabrizio Romano. Cela ne remet pas en cause une éventuelle arrivée en Catalogne, mais ça fait durer le suspense.

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