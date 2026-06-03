Mercato : Bernardo Silva a changé d’avis !

Coup de théâtre ou simple volonté d’attendre la fin officielle de son contrat avec Manchester City ? Alors qu’il avait déclaré vouloir régler son avenir avant le début de la Coupe du Monde 2026 et qu’un accord total avec le FC Barcelone a été annoncé, Bernardo Silva (31 ans) a finalement changé d’avis. Le Portugais prendra sa décision après le tournoi.

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🚨 EXCLUSIVE: Bernardo Silva change plans and will decide his future after the World Cup. 🇵🇹



Initial plan was before World Cup but Silva understands nothing is done yet and now plans to focus on Portugal.



❗️ “Bernardo will decide after World Cup”, agent Jorge Mendes tells me. pic.twitter.com/ZcxRvPxXdL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2026

« Bernardo décidera (de son avenir) après la Coupe du Monde », a confié son célèbre agent, Jorge Mendes, au spécialiste italien du mercato Fabrizio Romano. Cela ne remet pas en cause une éventuelle arrivée en Catalogne, mais ça fait durer le suspense.