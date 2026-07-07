Nice accélère pour son nouveau numéro 9 !

Ce n’est un secret pour personne sur la Côte d’Azur : le recrutement de Kevin Carlos s’est transformé en véritable catastrophe industrielle. Le buteur espagnol de 25 ans a traversé la saison comme un fantôme, réussissant le triste exploit de ne pas inscrire le moindre but en 23 apparitions en Ligue 1. Un échec retentissant qui explique en grande partie la saison cauchemardesque des Aiglons.

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Le Gym n’a d’ailleurs dû son salut qu’à la pige salvatrice d’Elye Wahi. Arrivé en prêt, l’attaquant a planté 9 buts en une demi-saison, s’érigeant en héros lors des barrages contre l’AS Saint-Étienne grâce à un doublé décisif. Mais l’international français est depuis reparti au RB Leipzig. Sans manne financière conséquente, Nice se retrouve donc dans l’obligation de recruter malin : un attaquant d’expérience, habitué aux joutes du championnat de France, et surtout accessible économiquement.

Deux serial buteurs en ligne de mire

La première piste mène à un visage bien connu de notre championnat : Bamba Dieng. Actuellement libre de tout contrat, l’attaquant sénégalais sort de la meilleure demi-saison de sa carrière avec un impressionnant total de 10 buts inscrits entre janvier et mai. Une forme étincelante qui lui a ouvert les portes de la Coupe du Monde 2026, où il a d’ailleurs disputé 8 petites minutes face à l’Équipe de France. Forcément, son statut d’agent libre attire les regards. Annoncé dans le viseur de clubs turcs et plus récemment d’Al-Shabab en Arabie Saoudite, l’ancien Marseillais a l’embarras du choix. Si la direction niçoise explore très sérieusement cette opportunité, le projet azuréen ne figure pas, pour l’instant, tout en haut de la liste des priorités du joueur malgré la présence sur le banc de son ancien coach à Lorient Olivier Pantaloni.

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L’autre dossier chaud de la direction niçoise se nomme Simon Banza. Bien connu des supporters lensois, l’attaquant, lui aussi aperçu au Mondial 2026 sous les couleurs de la RD Congo, s’est transformé en un redoutable finisseur depuis son départ de l’Hexagone en 2021. Ses statistiques récentes parlent d’elles-mêmes : il a compilé un total impressionnant de 23 buts et 5 passes décisives avec Braga lors de l’exercice 2023-2024, avant d’enchaîner de manière tout aussi spectaculaire avec 22 réalisations et 7 offrandes sous le maillot de Trabzonspor en 2024-2025. Parti s’exiler du côté d’Al Jazira aux Émirats arabes unis l’an passé, le joueur possède un profil de pur buteur qui séduit énormément l’état-major du Gym. Compte tenu de ses contraintes économiques, l’OGC Nice espère pouvoir boucler ce dossier sous la forme d’un prêt. Reste à savoir si les arguments niçois sauront convaincre le principal intéressé et son club de valider ce retour en France.