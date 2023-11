Coupe de France : les affiches du 8e tour sont connues !

Les clubs de l’élite française au repos, la trêve internationale battant son plein, la Coupe de France édition 2023-24 effectuait son grand retour ce week-end. À l’heure où les pensionnaires de Ligue 2 ont fait leur entrée en lice, le 7e tour de la compétition a, comme à son habitude, réservé son lot de surprises et de déceptions.

À titre d’exemple, on peut citer les cas du SC Bastia (L2) ou encore de Troyes (L2), qui ont pris la porte après avoir été respectivement terrassés par Lyon-La-Duchère (N3) et Epinal (N1). Même son de cloche pour Concarneau (L2), défait à l’occasion du derby breton face au Stade Briochin, formation de N2. Les rencontres disputées ce week-end ayant rendu leur verdict, on connaît désormais le programme complet du 8e tour de la Coupe de France dans la mesure où le tirage au sort avait été réalisé en même temps que celui du 7e tour, soit le 1er novembre dernier. À noter que le prochain tour de la compétition se déroulera le week-end dès samedi 9 et 10 décembre 2023.

Le tirage au sort

Groupe A :

FC Challans (N3) - Stade Paimpolais FC (R2)

Stade Briochin (N2) - Vendée Les Herbiers (N2)

Dinan-Léhon (N2) - AS Vitré (N3)

FC Dieppe (N3) - Paot. Dispount Ergué Gabéric (N3)

GSI Pontivy (N3) - FC Rouen (N1)

EA Guimgamp (L2) - AG Caen (N3)

Groupe B :

Stade Lavallois (L2) - St Philibert-de-Grand-Lieu (N3)

FC Fleury 91 (N2) - Avoine OL. Chinon Cinais (N2)

Châteauroux (N1) - JS Douvres Délivrand (R2)

FC Plessis Robinson FC (R1) - SCO Angers (L2)

AS Villers Houlgate (N3) - Racing CFF (N2)

Groupe C :

Entente SSG (N3) - AS Furiani Agliani (N2)

Louhans Cuiseaux FC (N3) - US Cosne-Sur-Loire (N3)

AJ Auxerre (L2) - FC Saint-Méziéry (R1)

Pays de Saint-Omer (R1) - SA Epinal (N1)

FC Métropole Troyennes (N3) - Paris FC (L2)

Groupe D :

QRM (L2) - Dijon FCO (N1)

ENT. Feignies Aulnoye FC (N2) - Itancourt Neuville (R1)

US Blériot Plage (R3) ou ASPTT Dijon (N3) - FC Chambly Oise (N2)

SM Caen (L2) - Racing Club de Calais (R1)

Reims Saint-Anne (N3) - USL Dunkerque (L2)

Groupe E :

Sarreguemines FC (R1) - ASC Biesheim (N2)

FC Geispolsheil (R1) - FC Sochaux (N1)

ES Thaon (N3) - Amiens SC (L2)

US Sarre-Union (N3) - CA Pontarlier (N3)

Valenciennes FC (L2) - FC Mulhouse (R1)

Groupe F :

US Revel (R1) - FC Blagnac (N3)

Jeunesse Villenavaise (R1) - FC Libourne (N2)

Pau FC (L2) - JS Coulaines (R1)

Avenir Aunis (R3) - Rodez AF (L2)

Bassin d’Arcahon (R1) - Etoile Maritime FC (R1) ou Trélissac (N2)

Groupe G :

AC Ajaccio (L2) - US Orléans (N1)

Bergerac Périgord (N2) - AS Panazol (N3)

Girondins de Bordeaux (L2) - Angoulême Charente FC (N2)

US Castenet (N3) - SO Romorantin (N2)

Groupe H :

AS Saint-Priest (N3) - AS Domérat (R1)

FC Martigues (N1) - Olympique d’Alès-en-Cevènnes (N2)

Lyon-La Duchère (N3) - Thonon Evian GG FC (N2)

Hauts Lyonnais (N3) - US Feurs (N3)

Grenoble Foot 38 (L2) - Chambéry Savoie Football (N3)

Groupe I :