Justice : la plainte de Michel Platini enregistrée au tribunal de Paris

La plainte pour diffamation publique déposée par Michel Platini fin novembre devant le tribunal judiciaire de Paris a été officiellement enregistrée le 19 décembre. Cette initiative intervient quelques mois après la relaxe définitive de l’ancien président de l’UEFA dans l’affaire dite des « 2 millions de francs suisses », à l’issue de laquelle le parquet helvétique a renoncé à tout recours. Acquitté en première instance puis en appel, la légende de la Juventus entend désormais répondre aux prises de parole publiques tenues à son encontre durant cette longue procédure.

Visant quatre personnes, dont d’anciens responsables de la FIFA, la plainte s’appuie sur les dispositions de la loi de 1881 qui rouvrent le délai d’action en diffamation après une décision de relaxe définitive. Sa recevabilité dépend désormais d’une ordonnance de consignation, préalable à une éventuelle désignation d’un juge d’instruction et à l’ouverture d’investigations. Les avocats de Michel Platini n’ont pas souhaité commenter cette étape judiciaire.