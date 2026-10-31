OGC Nice : Jonathan Clauss peut-il convaincre Zinédine Zidane de le rappeler en équipe de France ?

À 34 ans, Jonathan Clauss n’a visiblement pas dit son dernier mot. Depuis le début de la saison 2026-2027, le piston de l’OGC Nice affiche un visage particulièrement intéressant et s’impose comme un élément incontournable de son équipe. Avec neuf rencontres disputées, deux buts et deux passes décisives toutes compétitions confondues, l’ancien Marseillais retrouve de l’influence dans le jeu niçois, à l’image de sa nouvelle performance XXL, ce vendredi soir, contre le Stade Rennais (5-2). Sa régularité, son activité sur le côté droit et sa capacité à se projeter vers l’avant en font une nouvelle fois l’un des joueurs à suivre de l’effectif azuréen.

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Cette bonne dynamique intervient à un moment particulièrement intéressant pour le défenseur français. En effet, Zinédine Zidane s’apprête à dévoiler sa deuxième liste à la tête de l’équipe de France, le 6 novembre prochain. Les Bleus affronteront ensuite l’Italie, le 12 novembre, puis la Turquie, le 15 novembre, dans le cadre de la Ligue des nations. Après avoir largement renouvelé son groupe lors de son premier rassemblement, le nouveau sélectionneur pourrait encore réserver quelques surprises. Et pourquoi pas regarder du côté de la Côte d’Azur ?

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Un début de saison canon

Sur le plan du profil, Jonathan Clauss possède plusieurs arguments pour séduire le technicien français. Sa qualité de centre, sa projection offensive, son volume de jeu et son expérience internationale constituent des atouts intéressants. L’ancien Lensois compte déjà 14 sélections avec les Bleus, même s’il n’a plus été appelé depuis septembre 2024. Par ailleurs, les premières orientations tactiques de Zidane, qui souhaite notamment voir ses latéraux évoluer très haut sur le terrain, pourraient correspondre aux qualités naturelles du Niçois. Un élément qui pourrait jouer en sa faveur si le sélectionneur cherche à renforcer la concurrence sur les côtés. La méforme de Pierre Kalulu, critiqué en Italie pour son début de saison avec la Juve, pourrait donner du poids à sa candidature, tout comme la mise sur le banc de Malo Gusto à Chelsea.

Jonathan Clauss mérite-t-il d'être rappelé avec les Bleus ? Oui Non Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Reste désormais à savoir si cette belle entame de saison sera suffisante pour convaincre Zinédine Zidane. À 34 ans, Clauss sait que le temps joue contre lui dans une sélection qui souhaite également préparer l’avenir. Mais son expérience et ses performances actuelles peuvent lui permettre de défendre sa candidature. Dans une nouvelle ère où les statuts semblent moins importants et où les portes de Clairefontaine sont ouvertes à de nouveaux profils, le latéral niçois a peut-être une dernière belle carte à jouer. Le rendez-vous du 6 novembre pourrait donc être particulièrement attendu pour lui.