Barça : Flick va donner des vacances aux joueurs après avoir perdu le Clasico

Après la défaite du Barça face au Real Madrid lors du Clasico (2-1), Hansi Flick avait logiquement la mine des mauvais jours en conférence de presse. « Nous ne sommes pas contents. Nous sommes déçus », a-t-il froidement lâché, expliquant que son équipe a encore du progrès à faire. Puis, il a expliqué que ses joueurs vont bénéficier de deux jours de repos.

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« Vous ne voyez que les matchs, mais on a été trois heures dans l’avion à Séville (qui n’a pas décollé, NDLR), on a dû repartir à l’hôtel, puis aller à Paris, c’est beaucoup. Je ne veux pas parler de ça quand nous perdons, ce ne sont pas des excuses. Mais nous ne sommes pas frais, on doit changer ça. Les joueurs vont avoir deux jours de vacances après l’entraînement de demain. Je veux que tout le monde soit en forme, et prenne les bonnes décisions avec son alimentation, son sommeil et sa récupération », a expliqué l’Allemand.