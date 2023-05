Le geste de Kylian Mbappé qui affole le Real Madrid

La suite après cette publicité

Entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, c’est une longue histoire. À plusieurs reprises, les Merengues ont tenté de recruter le crack de Bondy, qui rêve de revêtir le maillot merengue. Mais ils ont échoué, notamment l’an dernier alors que Florentino Pérez pensait avoir fait le plus dur. Malgré cela, tous les faits et gestes du Français sont scrutés de près.

Defensa Central révèle d’ailleurs que les supporters ont apprécié le soutien public de KM7 à Vinicius Jr, victime d’insultes racistes à Valence. «Tu n’es pas seul. Nous sommes avec toi et te soutenons.», a-t-il déclaré sur une story Instagram où il a partagé une publication du joueur du Real Madrid. DC précise que les dirigeants madrilènes ont également été ravis de cette prise de position publique de Mbappé, qu’ils ont remercié dans leur communiqué de presse, comme les autres personnalités qui ont défendu Vini Jr.

