Barça : Alejandro Baldé est très frustré par son déclassement

Lundi, Sport a révélé que le FC Barcelone a déjà identifié le joueur qui sera vendu cet hiver afin de faire rentrer au moins 40 M€. Ce sera Alejandro Baldé (22 ans, aucun match cette saison). Ce dernier est courtisé par Liverpool. Cet été, Manchester United et l’Inter étaient venus aux renseignements. Depuis, la situation du joueur ne s’est pas améliorée puisqu’il doit faire face à la concurrence de João Cancelo et du jeune Xavi Espart. En conférence de presse mardi, Hansi Flick a évoqué le cas du joueur, frustré par son déclassement.

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« Actuellement, nous avons cinq défenseurs centraux. João peut aussi y jouer, et personne n’attendait ce niveau de Xavi Espart. Baldé doit donner le meilleur de lui-même, et c’est ce qu’il fait. Il est frustré de ne pas jouer, de ne pas avoir de temps de jeu. Il avait l’habitude d’être un joueur clé, et c’est normal qu’il soit déçu. Mais les choses changent, de nouveaux joueurs arrivent, des jeunes, et il se passe des choses dans l’équipe. Il faut gérer tout ça. Il se débrouille bien. Je suis très content de lui. Tout le monde est en concurrence, et nous avons toujours des joueurs capables d’évoluer à ce poste. Mais la gestion de cette situation est la chose la plus complexe. » Le message est passé…