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Al-Nassr : Cristiano Ronaldo est revenu à l’entraînement

Par Aurélien Macedo
1 min.
Cristiano Ronaldo @Maxppp

Parti avec fracas de la sélection portugaise suite à une mésentente avec son sélectionneur Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo est parti du Danemark et a rejoint par la suite l’Arabie saoudite. Et son club d’Al-Nassr a pu compter sur lui à l’entraînement.

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«Le GOAT. Au cœur du Najd. À Al-Nassr», a communiqué fièrement le club saoudien avec une photo de Cristiano Ronaldo avec sa dernière coupe de cheveux. L’attaquant portugais de 41 ans va pouvoir se préparer pour le match de vendredi contre Al-Draih.

Pub. le - MAJ le
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