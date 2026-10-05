Al-Nassr : Cristiano Ronaldo est revenu à l’entraînement

Parti avec fracas de la sélection portugaise suite à une mésentente avec son sélectionneur Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo est parti du Danemark et a rejoint par la suite l’Arabie saoudite. Et son club d’Al-Nassr a pu compter sur lui à l’entraînement.

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The GOAT. In the heart of Najd. At AlNassr 🐐💛 https://t.co/F8T7w0ZPBr — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) October 5, 2026

«Le GOAT. Au cœur du Najd. À Al-Nassr», a communiqué fièrement le club saoudien avec une photo de Cristiano Ronaldo avec sa dernière coupe de cheveux. L’attaquant portugais de 41 ans va pouvoir se préparer pour le match de vendredi contre Al-Draih.