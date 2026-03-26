CdM 2026 : la FIFA annonce la date de la dernière phase de vente de billets

La Coupe du Monde 2026 approche à grands pas et la FIFA vient d’ailleurs d’annoncer une excellente nouvelle pour les fans. En effet, la date de l’ouverture de la dernière phase de vente de billets est connue, et celle-ci aura lieu… le 1er avril à 17h00. Cette étape dite de “dernière minute” fonctionnera selon le principe du premier arrivé, premier servi, via la plateforme officielle. Elle restera accessible jusqu’à la fin de la compétition. L’instance précise que des places seront mises en ligne progressivement, y compris le jour même de certaines rencontres dans un communiqué. Cependant, plusieurs problèmes sont à signaler.

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La billetterie suscite une vive controverse. L’organisation de supporters Football Supporters Europe (FSE) a saisi la Commission européenne, accusant la FIFA de mettre en place des prix excessifs, contraires aux engagements pris lors de l’attribution du tournoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Bien qu’une catégorie de billets à prix réduits ait été destinée à certains supporters, elle aurait été presque entièrement écoulée avant même son ouverture au grand public. Une situation embarrassante pour les personnes qui auraient préféré participer à la fête sans se ruiner. Enfin, le dernier couac est la plateforme officielle de revente. Celle-ci rouvrira le 2 avril, mais elle reste critiquée. Les prix élevés, fixés librement par les revendeurs dans ce marché entre particuliers, concentrent une certaine frustration.