Angleterre : Thomas Tuchel sort du silence sur les forfaits de Rice et Saka

Lors de cette trêve internationale, Arsenal compte pas moins de 10 joueurs blessés. Une réalité inquiétante pour le club londonien qui va devoir jouer sur plusieurs tableaux dans les prochaines semaines. Alors que bon nombre de ces forfaits ont été actés pour éviter de réelles blessures, Declan Rice et Bukayo Saka ont dû quitter le rassemblement des Three Lions ces derniers jours. Des départs sur lesquels est revenu Thomas Tuchel, le sélectionneur des Three Lions, ce lundi en conférence de presse :

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«Rice et Saka ont passé un examen médical. Ils voulaient absolument jouer pour remettre les choses au clair, mais cela n’avait aucun sens de prendre ce risque. Si cela avait été le dernier match de la saison, nous les aurions peut-être gardés et aurions tout tenté. Ils étaient tous les deux visiblement en difficulté lors de l’examen médical. Il n’y avait absolument aucune raison qu’ils restent parmi nous.»