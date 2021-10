Serie A : Bologne écrase la Lazio

Dans le cadre de la 7e journée de Serie A, Bologne (10e, 8 pts) et la Lazio (6e, 11 pts) se défiaient ce dimanche au Stadio Renato Dall'Ara. Sur une série de trois matches sans succès, les locaux voulaient relever la tête face à des Biancocelesti qui pouvaient prendre provisoirement la quatrième place en cas de succès aujourd'hui. Mais à l'extérieur, les joueurs de Maurizio Sarri ont vécu un enfer.

Après l'ouverture du score de Barrow (14e, 1-0), les visiteurs craquaient encore quelques minutes plus tard sur une réalisation de Theate (17e, 2-0). En deuxième période, la Lazio, privée d'Immobile blessé, encaissait un troisième but, œuvre de Hickey (68e, 3-0). L'expulsion d'Acerbi (76e) n'arrangeait rien et le score n'évoluait plus. Avec cette victoire, Bologne passait neuvième au classement. La Lazio glissait au septième rang.