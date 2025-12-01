L’OM s’offre Riccardo Polacco

L’Olympique de Marseille prend un peu plus l’accent italien. Après Federico Balzaretti, qui est arrivé au poste de directeur sportif adjoint, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome se sont attaché les services de Riccardo Polacco.

C’est ce dernier qui a officialisé son arrivée à Marseille sur LinkedIN «Honoré et enthousiaste de commencer mon parcours avec l’Olympique de Marseille en tant que chef scout. J’ai hâte d’apporter ma contribution à ce club incroyable. Droit au but !» Âgé de 29 ans, il a été en poste à Southampton, Vicenza, Triestina et Monza depuis juillet dernier. À présent, il est prêt pour un nouveau défi à l’OM aux côtés de Pablo Longoria et Medhi Benatia.