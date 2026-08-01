Amical : l’Inter bat Manchester City aux tirs au but, Pavard buteur

Au Hong Kong Stadium, Manchester City et l’Inter se retrouvaient pour un match amical relevé sur le papier, malgré l’absence de bon nombre de joueurs internationaux, surtout côté anglais. Donnarumma, Gvardiol, Khusanov, Foden, Kovavic ou encore Reijnders étaient eux bien présents dans le onze de départ pour obtenir un nul (1-1) après 90 minutes. Ils ont fini par s’incliner 3-1 aux tirs au but. Il s’agissait de la rentrée pour les Skyblues.

La suite après cette publicité

Mubama (14e) a pourtant ouvert le score, mais les Nerazzurri avec Bisseck, Diouf, Dimarco, Barella et Mkhitaryan ont rapidement égalisé par l’intermédiaire d’un revenant, Benjamin Pavard (20e). Titulaire lui aussi, le Français est de retour au club après son prêt non concluant à l’OM. Le club italien disputait son 2e match de l’été après sa victoire sur Karlsruhe (2-1), il y a six jours.