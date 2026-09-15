Lionel Messi convoqué pour disputer ses derniers matches avec l’Argentine
Annonçant sa retraite internationale au début du mois de septembre, Lionel Messi va tourner la page avec l’Argentine. Le champion du monde 2022 et double vainqueur de la Copa América comptabilise 207 capes et 125 buts avec l’Albiceleste. Et il va encore pouvoir améliorer ses statistiques.
#SelecciónMayor Lista de convocados para los próximos amistosos 🇦🇷— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 15, 2026
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En effet, il a été convoqué pour la prochaine trêve internationale pour disputer les matches contre la Bolivie, le Burkina Faso et le Bénin. Des dernières sorties pour Lionel Messi qui va pouvoir ainsi faire ses adieux au peuple argentin avec le maillot de l’Albiceleste. Dans la liste, on retrouve des noms habituels. Il y a un joueur de Ligue 1 avec le Lyonnais Nicolas Tagliafico. À noter le retour de Franco Mastantuono, performant avec la Fiorentina.
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