Coupe du Monde 2026 : la sortie acide de Jude Bellingham contre Thomas Tuchel !

L’Angleterre a souffert, mais elle sera bien au rendez-vous des demi-finales de la Coupe du Monde 2026. Opposés à une séduisante équipe de Norvège, les Three Lions ont dû attendre la prolongation pour s’imposer (2-1). Une nouvelle fois, Jude Bellingham a été le grand artisan de cette qualification. Auteur d’un doublé, le milieu du Real Madrid porte désormais son total à six réalisations dans ce Mondial et confirme son statut de leader de la sélection anglaise. Pourtant, malgré cette qualification, le sélectionneur anglais Thomas Tuchel n’a pas hésité à pointer du doigt la prestation de son équipe, estimant qu’elle était loin du niveau attendu.

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Des critiques qui n’ont visiblement pas été appréciées par Jude Bellingham. Interrogé une première fois sur les propos de son sélectionneur, l’ancien joueur du Borussia Dortmund avait préféré répondre brièvement pour esquiver la polémique. « Ouais, enfin. Peu importe. Peu importe », a-t-il d’abord lancé avec un sourire, avant de prendre la défense de ses partenaires. « C’est plus difficile sur le terrain. C’est une période éprouvante. Tous les joueurs se donnent à fond. J’adresse donc mes pensées et ma reconnaissance aux joueurs qui ont bien performé sur le terrain. » Une première sortie qui laissait déjà transparaître un certain agacement.

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Jude Bellingham recadre Thomas Tuchel

Mais le milieu anglais est allé encore plus loin quelques instants plus tard au micro d’une télévision britannique. Relancé sur l’exigence de Thomas Tuchel pour une équipe de haut niveau, le joueur de 23 ans n’a pas hésité à glisser une pique à son entraîneur. « Peut-être qu’il voit notre potentiel comme vous dites… ou peut-être qu’il ne sait juste pas ce que c’est de jouer dans ce genre de condition face à Haaland, Ødegaard, Nusa ou Sørloth. Ce n’est pas une équipe facile à affronter. Je crois qu’on essaye de créer un environnement positif, et on devrait continuer à le faire puisqu’on est en demi-finale. Je ne saurais trop les féliciter mes coéquipiers. Tu ne gagneras pas toujours les matches en faisant vivre le ballon et faire 1000 passes. Parfois tu dois gagner en jouant sale. Et c’est ce qu’on a fait ce soir. » Une réponse qui tranche avec le discours habituellement très mesuré du Madrilène.

Cette passe d’armes n’est d’ailleurs pas totalement une surprise. Depuis l’arrivée de Thomas Tuchel à la tête de l’Angleterre, les relations entre les deux hommes sont régulièrement décrites comme tendues. Le technicien allemand avait même écarté Jude Bellingham de plusieurs rassemblements au début de son mandat avant de finalement lui redonner sa confiance pour cette Coupe du Monde. Redevenu indiscutable et meilleur joueur des Three Lions depuis le début du tournoi, Bellingham semble néanmoins avoir encore quelques comptes à régler avec son sélectionneur. Une situation qui pourrait alimenter les débats alors que l’Angleterre s’apprête à disputer une demi-finale face à l’Argentine.