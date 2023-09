Fulham : Joao Palhinha est dégouté

Il y a ceux qui ont finalement pu rejoindre un nouveau club dans les derniers instants du mercato - comme Randal Kolo Muani, au PSG - mais d’autres n’ont pas eu cette chance. Comme souvent en toute fin de mercato, il y a des risques de voir des deals capoter… et Joao Palhinha en a fait les frais. Alors que le Bayern Munich avait trouvé un accord avec Fulham pour le transfert de l’international portugais, le deal a capoté tout juste après la fermeture du marché en Allemagne à 18h. Palhinha avait passé sa visite médicale et avait même pris des photos avec le maillot munichois.

Marco Silva, l’entraîneur de Fulham est revenu sur cette nouvelle, qui a évidemment affecté le joueur. «C’était un jour difficile pour lui, sans aucun doute, probablement l’un des jours les plus difficiles de sa vie. Il aime Fulham, il aime le football, il aime être avec nous, mais il avait une grande chance d’aller dans l’un des plus grands clubs du monde et il en était tout proche. Vous pouvez imaginer l’impact que cela a sur un joueur de football lorsque ce genre de choses se produit. Il aura besoin du soutien de tous». Joao Palhinha va devoir s’accrocher.