La confidence de Leonardo sur le transfert de Messi au PSG

Evincé de son poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain lors de la dernière journée de championnat au Parc des Princes, Leonardo, qui était revenu en 2019 dans la capitale, a répondu à une interview de l'Equipe dans laquelle il a livré ses vérités sur son départ. Il y a également évoqué le recrutement de Lionel Messi, qu'il range parmi ses trophées personnels : «on y avait pensé, oui. On en avait parlé. Mais Messi n'avait jamais trop pensé à partir. Mais quand même : à la fin, on a fait Messi ! On peut dire ce qu'on veut. »

La suite après cette publicité

«Ce sont les derniers moments, avant son arrivée, qui ont été déterminants. Après, tout devient un peu normal mais put..., tu as réalisé la seule mutation de Messi dans sa carrière ! Alors, oui, je remercie Messi, il n'y a rien de plus que ça. Chronologiquement, il y a Pelé, Maradona, Messi. Il est dans l'Olympe. Donc quand je dresse mon bilan de trois ans, je vois une finale de C1, une demi-finale, le 10ª titre de champion, sept trophées nationaux et je rajoute Messi,» a-t-il ajouté, satisfait de son bilan.