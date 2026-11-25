Pep Guardiola dévoile le nom du club qu’il accepterait d’entraîner
Au chômage depuis son choix de quitter Manchester City après dix ans de bons et loyaux services, Pep Guardiola (55 ans) fera-t-il son retour sur un banc de touche dans les mois à venir ? Après avoir refusé de prendre les commandes de l’Italie, l’Espagnol a confié à Romário TV qu’il existe un club brésilien qu’il aimerait entraîner…
« Pas vraiment, je n’avais pas le temps (de regarder des matchs du championnat brésilien, ndlr), maintenant j’en ai un peu plus, mais je n’en ai pas vu grand-chose, d’abord parce qu’il n’est pas diffusé en Europe. J’aimerais bien en voir un peu. Mais je connais Bahia, c’est aujourd’hui le club de mon cœur. À Bahia, je ne sais pas s’il y a assez d’argent pour me payer, mais j’accepterais d’y entraîner », a-t-il indiqué.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
PSG : un spécialiste mondial du genou annonce la très longue durée d’indisponibilité de Désiré Doué
Explorer