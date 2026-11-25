Au chômage depuis son choix de quitter Manchester City après dix ans de bons et loyaux services, Pep Guardiola (55 ans) fera-t-il son retour sur un banc de touche dans les mois à venir ? Après avoir refusé de prendre les commandes de l’Italie, l’Espagnol a confié à Romário TV qu’il existe un club brésilien qu’il aimerait entraîner…

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« Pas vraiment, je n’avais pas le temps (de regarder des matchs du championnat brésilien, ndlr), maintenant j’en ai un peu plus, mais je n’en ai pas vu grand-chose, d’abord parce qu’il n’est pas diffusé en Europe. J’aimerais bien en voir un peu. Mais je connais Bahia, c’est aujourd’hui le club de mon cœur. À Bahia, je ne sais pas s’il y a assez d’argent pour me payer, mais j’accepterais d’y entraîner », a-t-il indiqué.