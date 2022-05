Patrick Vieira ne sera pas sanctionné après son coup de sang

Jeudi dernier, après la défaite de son équipe face à Everton, Patrick Vieira a pété un câble. Insulté par un supporter des Toffees, qui lui faisait des doigts d'honneur tout en filmant près de son visage, le coach français lui a donné un coup de pied et l'a envoyé au sol. Le fan a tenté d'en découdre après s'être relevé. Mais lui comme l'entraîneur de Crystal Palace avaient été retenu. Malgré tout, les images de ce malheureux incident ont fait le tour de la planète et ont été vues par la police britannique, qui a ouvert une enquête : « nous travaillons avec Everton pour rassembler toutes les images de vidéosurveillance disponibles et nous parlons à des témoins. Aucune plainte officielle n'a été reçue et les enquêtes sur l'incident sont en cours.»

Ce lundi, la police a fait un point sur ce dossier. Les propos sont relayés par The Athletic. «La police de Merseyside a conclu ses enquêtes sur une altercation sur le terrain à la suite du match d'Everton contre Crystal Palace jeudi 19 mai. Les officiers ont parlé aux deux hommes impliqués et la possibilité de déposer une plainte officielle ou de soutenir une poursuite a été refusée., peut-on lire sur le communiqué de presse». Pas de plainte donc à l'encontre du coach français, qui avait perdu ses nerfs.