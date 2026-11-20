Après des débuts tonitruants sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Ferran Torres traverse sa première véritable période de doute dans la capitale. L’attaquant espagnol n’a plus trouvé le chemin des filets depuis le 20 septembre face à l’Olympique de Marseille, soit une série de dix rencontres sans marquer, en comptant ses deux dernières apparitions avec la sélection espagnole. Une situation qui contraste avec son arrivée fracassante au PSG, où il avait inscrit sept buts lors de ses six premiers matchs, réalisant ainsi le meilleur début de saison de sa carrière. Auteur notamment d’un triplé en Ligue des champions face au Slovan Bratislava, le champion du monde 2026 avait rapidement affiché son efficacité devant le but avant de connaître un sérieux coup d’arrêt. Son passage en sélection pendant la trêve internationale, marqué par un déplacement en Tchéquie, ne lui a pas permis de retrouver le sourire. C’est donc sur la pelouse de l’OGC Nice, ce samedi à 17h15, que l’ancien Barcelonais espère prendre sa revanche et mettre fin à cette disette. Malgré plusieurs occasions manquées ces dernières semaines, Luis Enrique continue de lui accorder sa confiance. « Il ne faut pas se préoccuper pour les attaquants. Ils ratent, ils marquent. La condition sine qua non, c’est qu’ils se créent des occasions », avait expliqué l’entraîneur parisien après la victoire contre Troyes (1-0), le 7 novembre.

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Ferran Torres entend désormais prouver que cette période difficile n’est qu’un passage à vide et retrouver l’efficacité qui avait fait de lui l’une des grandes satisfactions parisiennes en début de saison. L’Espagnol a déjà connu des séries similaires au cours de sa carrière, notamment à Valence, où il avait attendu 26 rencontres avant d’inscrire son premier but professionnel, puis au FC Barcelone, avec une période de 17 matchs sans marquer lors de la saison 2022-2023. Des expériences qui lui permettent aujourd’hui d’aborder cette situation avec davantage de recul. Dans son entourage, on assure que sa détermination reste intacte malgré les difficultés. « Son appétit de requin reste le même, voire a évolué dans le bon sens du terme. Les buts vont revenir, Ferran en tout cas bosse pour ! », confie l’un de ses proches au Parisien. Le retour prochain d’Ousmane Dembélé pourrait également redistribuer les cartes dans le secteur offensif parisien, le Ballon d’Or 2025 conservant une longueur d’avance dans la hiérarchie de Luis Enrique. Mais l’international français pourrait aussi devenir un précieux allié pour Torres, puisqu’il avait délivré trois passes décisives sur les sept premiers buts de l’Espagnol cette saison. Face à Nice, l’ancien joueur de Manchester City aura donc une nouvelle occasion de relancer sa dynamique et de rappeler pourquoi le PSG avait rapidement fait de lui un élément important de son attaque.