Le PSG ouvre une académie au Kazakhstan

Le PSG poursuit son expansion internationale en ouvrant sa première PSG Academy au Kazakhstan, à Astana. Dirigée par l’entrepreneur Almaz Alsenov, cette structure accueillera dès septembre 2026 près de 300 enfants de 6 à 14 ans au sein du complexe Air Arena. Le Kazakhstan devient ainsi le 24e pays à rejoindre ce réseau mondial, permettant aux jeunes footballeurs locaux de s’entraîner toute l’année dans des installations professionnelles.

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Fidèle à l’exigence du PSG, selon le communiqué du club, l’académie appliquera la méthodologie officielle du Paris Saint-Germain, axée sur l’excellence technique, l’intelligence de jeu et la formation des éducateurs locaux. Au-delà du développement sportif, le projet vise à transmettre des valeurs fondamentales aux jeunes, avec l’ambition affirmée à long terme d’étendre la présence de l’académie à d’autres villes du pays.