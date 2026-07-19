Coupe du Monde 2026 : Donald Trump s’est incrusté sur la photo de l’Espagne

Donald Trump s’est invité dans la célébration de l’Espagne après son sacre en Coupe du Monde 2026. Le président américain a remis le trophée et les médailles aux joueurs espagnols après leur victoire en finale face à l’Argentine (1-0), avant d’apparaître sur la photo officielle des Champions du monde aux côtés de l’équipe.

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Trump is a genuine plague ngl pic.twitter.com/Fy5JX4cfGo — 𝑀𝑜.Elsheikh (@Realmoeadelx) July 19, 2026

Une présence qui aurait provoqué quelques tensions et moments de flotement lors de l’immortalisation du titre. Comme on n’a pas pu le voir sur les images, Rodri a demandé à Gianni Infantino de décaler Trump afin que la photo reste centrée sur les joueurs et le staff espagnols. Malgré cette demande, le président américain est finalement resté aux côtés des champions pour le cliché final.