Bayern Munich - Borussia Dortmund : les compositions officielles

Jour de Klassiker ! Le Bayern Munich affronte le Borussia Dortmund à l’Allianz Arena, une rencontre de la 8e journée de Bundesliga. Actuellement leader du classement, le Bayern est en grande forme et toujours invaincu depuis le début de la saison. En face, le BVB est 2e, mais avec le même nombre de points que son adversaire du jour. Un match au sommet entre les deux grands d’Allemagne, une rencontre à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

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Les Bavarois démarrent en 4-2-3-1. Urbig au but, Upamecano et Tah en charnière centrale, Davies et Laimer sur les côtés. Kimmich et Pavlovic sont associés au milieu, Saibari en pointe haute. Pour l’attaque, Olise et Gnabry sur les ailes, le Ballon d’Or Kane au poste d’avant centre.

Les visiteurs sont organisés en 3-4-2-1. Kobel en dernier rempart, Gadou est avec Anton et Schlotterbeck dans l’axe. Beier et Svensson pistons, Nmecha dans le cœur du jeu avec Veerman. Du côté du secteur offensif, Bellingham et Chukwuemeka soutiendront Guirassy.

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Les compositions

Bayern Munich :

Dortmund :