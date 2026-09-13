Bundesliga : Harry Kane délivre le Bayern Munich face au surprenant promu Elversberg

Le Bayern Munich a souffert mais s’est finalement imposé sur la pelouse d’Elversberg (2-1) lors de la troisième journée de Bundesliga. Face à un promu qui avait remporté ses deux premiers matches dans l’élite, les Bavarois ont ouvert le score grâce à Lennart Karl à la 26e minute. Parfaitement servi par Ismaël Saibari, auteur d’un centre à ras de terre qui a traversé la défense adverse, le jeune Allemand a donné l’avantage à une équipe munichoise largement dominatrice mais trop peu efficace. Elversberg a même cru égaliser juste avant la pause, avant que son but ne soit refusé pour hors-jeu. Sans le moindre tir cadré en première période, le promu est pourtant revenu à hauteur à l’heure de jeu. Entré à la pause, Krattenmacher a profité de l’espace laissé à l’entrée de la surface pour envoyer une superbe frappe dans la lucarne opposée de Jonas Urbig (1-1). Son troisième but en trois journées, à chaque fois après être entré en jeu.

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Bousculé malgré sa nette domination, le Bayern s’en est une nouvelle fois remis à Harry Kane. À la 72e minute, l’Anglais a été trouvé par Aleksandar Pavlovic dans la surface, a contourné son défenseur avant de déclencher une frappe puissante sous la barre au premier poteau pour redonner définitivement l’avantage aux Bavarois. Avec plus d’une vingtaine de tentatives, le Bayern aura largement dominé mais son manque de réalisme lui aura fait courir un risque jusqu’au bout face à un Elversberg accrocheur. Après son succès contre Bodø/Glimt en Ligue des champions, le club munichois boucle néanmoins une semaine parfaite et grimpe à la quatrième place avant de recevoir l’Union Berlin vendredi à 20h30. Sixième malgré sa première défaite de la saison, Elversberg se déplacera dimanche prochain à Schalke 04.