Le Trophée des Champions pourrait se disputer en Côte d’Ivoire

Le lieu du prochain Trophée des Champions doit être tranché ce mercredi par le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel. D’après L’Équipe, plusieurs options sont à l’étude, avec deux pistes africaines, dont Abidjan, et une solution de repli en France. La capitale ivoirienne tient actuellement la corde, notamment après le succès organisationnel de la finale de la Coupe de la Ligue féminine disputée en mars au stade Félix-Houphouët-Boigny, un événement qui a convaincu plusieurs décideurs du football français.

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À l’inverse, la candidature de la République démocratique du Congo semble compromise pour des raisons extra-sportives, liées particulièrement au contexte géopolitique régional. Si aucune destination étrangère n’était validée, l’option d’un retour en France resterait sur la table, même si certaines villes, comme Paris, posent question en cas de présence du Paris Saint-Germain, probable champion. La rencontre, programmée mi-août, pourrait donc marquer une nouvelle étape dans la stratégie d’internationalisation de la LFP. Affaire à suivre…