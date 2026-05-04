PSG : un ex de l’OM défend Illia Zabarnyi

Recruté l’été dernier par le Paris Saint-Germain en échange d’une soixantaine de millions d’euros, Illia Zabarnyi est sur le point d’achever une première saison compliquée chez les Rouge et Bleu. Arrivé en provenance de Bournemouth pour être le successeur de Marquinhos, l’Ukrainien ne s’est jamais imposé dans le onze type de Luis Enrique. Et à l’heure où des rumeurs de départ circulent déjà, son compatriote Ruslan Malinovsky est monté au créneau pour prendre sa défense. Passé par Marseille en 2023 avant d’être définitivement vendu au Genoa un an plus tard, le milieu de terrain de 33 ans demande de la patience.

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« Le championnat de France est difficile. J’ai moi-même joué à Marseille, donc je comprends très bien Illia. Prenez Auxerre ou Angers : ils ont peut-être enchaîné deux ou trois mauvais matchs, puis ils affrontent Marseille et le PSG. Pour eux, c’est le match de leur vie. Ils veulent faire leurs preuves, alors ils se donnent à fond. Le football, c’est un peu différent ; ça prend du temps, mais c’est normal. Illia est un très bon footballeur. Son intelligence de jeu est excellente et il a encore une grande marge de progression. Certains s’attendaient à ce qu’il joue 90 minutes d’emblée, mais le football est un sport où le hasard joue un rôle important. Il a encore de belles années devant lui », a-t-il déclaré à Tribuna.