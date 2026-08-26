Les joueurs de l’OL réagissent aux provocations de Mattéo Guendouzi

L’Olympique Lyonnais a passé une sale soirée. Avant le barrage retour, le club rhodanien avait de quoi nourrir de gros espoirs de qualification en Ligue des Champions. Dominateurs à Istanbul, les Gones ont dû se contenter du match nul après un exploit de Mason Greenwood. Ce soir, les hommes de Paulo Fonseca avaient tous les atouts en main devant leur public pour mettre un terme à six années d’absence en C1. Malheureusement pour eux, Fenerbahçe est venu briser leurs rêves en s’imposant 2-1. Et par-dessus, Mattéo Guendouzi est venu pourrir la soirée.

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Openda n’accable pas Guendouzi

Grâce aux caméras de Canal+, on a pu voir que l’ancien milieu de l’Olympique de Marseille a chauffé tout le Groupama dès l’échauffement en adressant des doigts d’honneur aux fans lyonnais. À l’issue du match, le joueur du Fener a remis ça en célébrant outrageusement la qualification des siens, allant même jusqu’à crier des « Allez l’OM ». Une attitude provocatrice qui a fini par déclencher une première échauffourée sur le terrain, avant une bagarre générale dans le tunnel. Des images peu, glorieuses dont se saisira sans doute l’UEFA. En attendant, deux joueurs lyonnais ont réagi face à ces agissements.

Premier à se présenter au micro de Canal+, Loïs Openda n’a pas voulu accabler Guendouzi. « C’est pas quelque chose qu’on veut voir dans le monde du foot. Maintenant, c’est terminé, chacun rentre dans son vestiaire. Mattéo, c’est difficile, après, je ne suis pas Mattéo. On le connait un peu. C’est mieux de parler d’autre chose, je ne peux pas critiquer le joueur, ce n’est pas le moment de le faire », a-t-il confié. Idem pour le capitaine Corentin Tolisso qui semblait parti pour évoquer la déception lyonnaise.« Je n’ai pas forcément envie de parler de ce qu’il s’est passé à la fin. Ce n’est pas l’image du foot, de l’OL. J’ai plus envie de parler du match, de notre première période qu’on a totalement ratée. En deuxième on s’est créé pas mal de situations. On peut avoir des regrets sur cette première, on était chez nous. On a voulu emballer le match, on n’y est pas arrivé. On prend des buts où on laisse centrer, et sur coups de pied arrêtés, ce n’est pas normal. Aujourd’hui, c’est très dur à dire, mais il faut se projeter vers l’avant. Je suis extrêmement déçu. Moi, le capitaine de l’OL, j’essaie d’emmener mon équipe vers l’avant ».

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«C’est irresponsable»

Cependant, le milieu rhodanien a fini par évoquer les provocations de son compatriote. L’occasion pour lui d’expliquer ce qu’il lui a dit quand les caméras ont filmé les deux hommes en pleine discussion sur le terrain. « De rester humble dans sa victoire, d’aller fêter ça avec son équipe dans son vestiaire. C’est bon, bravo, félicitations à eux, ils ont réussi à aller en Ligue des Champions. Il n’y a pas besoin de faire ça. (Sur les doigts d’honneur adressés aux fans de l’OL) Il m’a dit que les supporters l’ont insulté, mais on se fait insulter chaque week-end quand on est à l’extérieur, on ne peut pas réagir comme ça, avoir cette mentalité », a-t-il confié à la chaîne cryptée, avant d’en remettre une couche en zone mixte.

« Il s’est fait insulter tout le match et à l’échauffement aussi. Mais aujourd’hui, on est des professionnels, on se fait insulter sur tous les terrains à l’extérieur et ce n’est pas pour autant qu’à chaque fin de match il y a des débordements. Je lui ai juste dit d’aller fêter avec son équipe, de rester humble dans la victoire. Laisse les supporters de l’OL, ils sont déjà assez frustrés comme ça. On sait que le match était compliqué, il y avait beaucoup d’arrêts. Je sais ce qu’il s’est passé en 2017 avec Besiktas, donc il n’y a pas besoin de faire ce genre de choses. Je pense que c’est irresponsable. J’espère qu’il apprendra et que ça le fera grandir. » En attendant, le Français et son club chambraient une nouvelle fois l’OL sur X.