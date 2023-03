Borussia Dortmund : le malaise Thomas Meunier enfle plus que jamais

Thomas Meunier a le seum ! Cette saison, le latéral droit vit des moments compliqués sous le maillot du Borussia Dortmund. Une tunique qu’il aurait pu ne plus porter l’été dernier quand le FC Barcelone est venu frapper à sa porte. En quête d’un arrière-droit, les Culés avaient établi une liste élargie où figurait le Belge. Ce dernier n’aurait pas été contre rejoindre la Catalogne, lui qui ne faisait déjà pas l’unanimité au BVB. Finalement, Meunier est resté à Dortmund où il a enchaîné les matchs jusqu’à la trêve liée au Mondial.

En effet, il avait disputé 14 rencontres toutes compétitions confondues, dont 13 en tant que titulaire. Mais depuis début 2023, les galères s’enchaînent. Il a tout d’abord dû s’arrêter 28 jours (5 matches manqués) entre janvier et février suite à une déchirure musculaire au mollet contractée lors du stage hivernal du BVB à Marbella. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain a fait son retour à la compétition le 11 février. Il était entré 2 minutes face au Werder Brême. Au final, ce sont les seules minutes qu’il a jouées avec les Marsupiaux depuis le début de l’année 2023.

Il a joué 2 minutes en 2023 avec les pros

Marius Wolf lui est passé devant dans l’esprit d’Edin Terzic. Depuis son retour dans le groupe, Meunier a donc raté 6 rencontres toutes compétitions confondues. Il n’a pas été utilisé face à Chelsea (aller et retour), le Hertha Berlin, Hoffenheim et Leipzig. Même chose samedi lors du derby de la Ruhr face à Schalke 04 (2-2). Le Diable Rouge était sur la touche. En manque de temps de jeu, il a donc été envoyé hier avec l’équipe réserve qui évolue en D3 allemande. Face au Dynamo Dresden, il a passé 90 minutes sur le pré (défaite 3 à 1).

Une rencontre où l’international belge a visiblement pris son pied comme il l’a expliqué à sa manière sur son compte Twitter. «La meilleure sensation de football en 2023 jusqu’à présent. Merci à l’équipe U23 pour cette opportunité», a-t-il lancé, taclant ainsi au passage Edin Terzic. Le torchon brûle donc plus que jamais entre le club allemand et Thomas Meunier, qui pourrait s’en aller cet été et dont le nom est toujours cité au Barça. Pour que le joueur puisse s’en aller, il devra régler ses problèmes et s’entendre avec le BVB tôt ou tard…