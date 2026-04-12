Teddy Teuma dézingue la direction du Stade de Reims

Aujourd’hui sous les couleurs du Standard de Liège, Teddy Teuma est revenu sur son expérience au Stade de Reims lors d’une interview donnée au podcast « Au cœur du jeu ». Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le joueur de 32 ans n’a pas gardé que des bons souvenirs de son passage dans la Marne. «Je suis parti pour plusieurs raisons», a commencé par affirmer l’international maltais avant de charger son ancienne direction. «La plus grosse, c’était que je ne pouvais plus continuer à travailler ou avancer avec le stade de Rems parce qu’ils ont une forme de gestion qui ne me convenait plus. Il y a d’excellentes personnes au club, mais la direction a une forme de gestion qui fait que ça pose problème aux joueurs qui ont du caractère. Si on a la capacité de se taire et d’accepter tout ce qu’ils font, ça passe. Dès que tu ne laisses pas trop faire, que tu as un peu de caractère et que tu dis ce que tu penses, ça ne passe pas. Ils ont fait ça dans le passé, ils ont fait ça avec moi et ils continuent de le faire actuellement».

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«Je ne pouvais plus continuer à l’accepter. J’ai beaucoup pris sur moi l’année passée. Cette année était celle de trop, pour eux comme pour moi, c’était mieux que je trouve une porte de sortie en janvier. Tout ce qu’il s’est passé à travers ma blessure, les causes de ma blessure, la relégation, les causes de la relégation, les transferts bloqués quand j’ai demandé à partir en janvier dernier, les faux discours, toutes ces choses où je n’ai rien dit. (…) Je ne dis pas que Reims a tous les torts. J’ai mon caractère, ma vision du football, mes principes, mes valeurs, j’aime quand les choses sont carrées, droites. Eux, c’est différent. (…) Peu importe comment tu tournes la situation, ils ne vont jamais apprendre ou admettre que oui, tu avais raison. Dans une réunion, l’année dernière, je leur ai même dit entre quatre yeux : ''Si vous continuez comme ça, on ira en Ligue 2.'' En toute franchise, j’ai dit ça mais je n’y croyais pas à 100 %. Et pourtant on est descendu en L2. Et à la fin, j’avais envie de leur dire : ''Alors c’est comment ?''» Ambiance…